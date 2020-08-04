Уже около двух недель грузинская сторона не разрешает пересекать границу грузам, прибывающим из России в Армению. Это взрывчатые вещества, которые используются в промышленных целях, таких как добыча полезных ископаемых, строительство дорог и т. д. Несколько машин, загруженный взрывчаткой российского производства, прошли все процедуры российской стороны в Ларсе, но грузинская сторона запрещает им пересекать таможенную границу Грузии. Об этом сообщила ереванская газета «Аравот».

Эти грузы, утверждает издание, предназначены для работ горнодобывающей компании «Геопромайнинг» и Агаракского медно-молибденового комбината.

В беседе с газетой глава отдела внешнеэкономических связей крупной российской компании, занимающейся производством взрывчатых веществ, «Промсинтез» Анна Батикова сказала, что в этом году уже отправлено около 40 автомобилей с грузом, в установленном порядке должны отправляться каждый месяц. По ее словам, 16 и 24 июля «загрузили машины, доставили в Ларс, пересекли российскую сторону, но с грузинской стороны их остановили, то есть, в нейтральной зоне Россия-Грузия».

«Мы написали письма правительству Грузии, таможенной службе, но не получили никакого ответа, они не дают никакого объяснения, почему груз запрещен к доставке в Армению. Причем, такое случается впервые», — сказала она.

Minval.az