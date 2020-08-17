Президент Беларуси Александр Лукашенко должен вступить в диалог с оппозицией. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Я призываю президента Лукашенко ступить на путь переговоров — делать ставку не на силу, но на диалог, — сказал Штайнмайер. — Я призываю белорусскую армию не брать на себя грех применения силы против собственного народа. Жители этой многострадальной, но гордой страны заслуживают нашей солидарности и поддержки».

Он также выразил восхищение белорусами, которые вышли на улицы городов, требуя, по его словам, «политических перемен».

Minval.az