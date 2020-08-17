Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не проведет повторные президентские выборы, которых хотят протестующие и участники забастовки.

Сегодня, как уже писал Minval.az, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), на котором существенная часть сотрудников ушла на забастовку в солидарности с работниками других предприятий.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (перевыборов — прим. ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все», — сказал Лукашенко.

«Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — цитирует Лукашенко Tut.by.

Ранее сообщалось, что на крики толпы официально набравший 80,1% Лукашенко ответил «можете еще покричать».

Minval.az