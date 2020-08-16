Поджигатель, правитель, автор основополагающего труда в истории медицины… «Вокруг света» разобрался, правда ли, что…

Гиппократ — автор знаменитой «Клятвы»

Это с уверенностью нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Тексты «Корпуса Гиппократа», куда входит и «Клятва», на самом деле были написаны разными людьми и в разное время. «Многое указывает на группу авторов. Это и различия в словаре, и даже противоречия в доктринах», — констатирует французский антиковед Жак Жуанна. Положения «Клятвы Гиппократа», в которых запрещаются эвтаназия с помощью яда, аборты и хирургические вмешательства, противоречат другим текстам «Корпуса» с описаниями этих процедур. Не соответствуют они и реальной медицинской практике в Древней Греции, где одни и те же врачи могли и заниматься терапией, и проводить хирургические операции, и многие не усматривали ничего недопустимого в эвтаназии и абортах. В XX веке историк медицины Людвиг Эдельштайн предположил, что в «Клятве» отражены воззрения последователей Пифагора, к которым Гиппократ, насколько известно, не принадлежал. Но и к этой гипотезе есть вопросы: например, современный специалист по истории медицинской этики Пол Каррик отмечает, что пифагорейцы не были одиноки в неприятии абортов и эвтаназии.

Все современные врачи дают Клятву Гиппократа

Хотя «Клятва» из «Корпуса Гиппократа» считается самым важным документом в истории медицинской этики, врачебная присяга в разных странах, а кое-где и в разных институтах своя. Так, в России медики приносят клятву, текст которой включен в ст. 71 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В США выпускники ряда медицинских учебных заведений произносят классическую «Клятву Гиппократа», в других зачитывают иные тексты.

Гиппократа считали потомком бога

Асклепиадами, в смысле последователями бога медицины Асклепия, в античной литературе иногда называли любых врачей. Однако из нескольких источников известно об очень уважаемой династии Асклепиадов, лекарей с острова Кос. Их считали потомками Асклепия, который, в свою очередь, был сыном Аполлона. Греки верили, что бог-целитель обучил своих детей искусству лечить болезни, и с тех пор знание передавалось от отца к сыну. Из семьи косских Асклепиадов был и Гиппократ.

Гиппократ — автор афоризма «Не навреди»

Тексты «Корпуса Гиппократа» не содержат собственно указания «Не навреди», которое в латинском варианте primum non nocere («Прежде всего не навреди») в Новое и Новейшее время часто цитировали, когда речь шла о врачебной этике. В «Клятве Гиппократа» похожая фраза — составная часть обещания: «Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости». В трактате «Эпидемии» из того же сборника содержится совет: «Добиваться в болезнях двоякого — приносить пользу или не вредить». Так что речь скорее о принципе, а не о чеканной фразе. Автором афоризма считается английский медик XVII века Томас Сиденхем, по крайней мере на него ссылался в 1860 году его соотечественник, врач Томас Инман.

Именем Гиппократа назвали средневековый напиток

Гипокрас, или на латыни vinum Hippocraticum, — вино с сахаром, настоянное на специях. Такое название популярному в средневековой Европе напитку дали потому, что его процеживали через «Гиппократов рукав» — воронкообразный фильтр из ткани.

Гиппократ преподавал медицину ученикам под платаном, который и в наши дни растет в центре города Кос

«Древу Гиппократа», которое показывают туристам, на самом деле, вероятно, около 500 лет. К тому же город был основан жителями одноименного острова в 366 году до н. э., а Гиппократ, согласно античным источникам, родился примерно за столетие до этого события. Тем не менее побеги косского платана высажены в вузах и медицинских организациях разных стран, в частности в Йельском и Барселонском университетах.

Гиппократ поджег храмовый архив, чтобы присвоить медицинские открытия

Римский ученый I века н. э. Плиний Старший, ссылаясь на жившего столетием ранее Варрона, сообщал, что Гиппократ многие методы вычитал в надписях, которые оставляли в храме Асклепия на острове Кос выздоровевшие люди. А когда святилище сгорело, на основе этих источников он создал свою науку. О поджоге у Плиния не упомянуто, но в позднем пересказе биографии Гиппократа, написанной врачом I–II веко в. н. э. Сораном, приводятся три версии, почему отец медицины сменил место жительства: либо он хотел набраться опыта в других регионах, либо увидел сон, который счел велением богов переселиться в Фессалию, либо спалил некий архив в Книде. Последнюю, по словам Сорана, «злоречиво» запустил некий Андрей — возможно, живший в IV–III веках до н. э. врач Андрей Каристский. По мнению современного историка Джоди Рубин Пино, «такие нелестные рассказы о знаменитостях были характерны для античных биографий и преследовали несколько целей, среди прочих — показать, что невероятно одаренному персонажу все-таки не чуждо ничто человеческое». «Все это не следует принимать слишком всерьез, — комментирует предание о поджоге Жак Жуанна. — Однако подобные версии свидетельствуют о существовании антигиппократовского течения».

Он был правителем острова

В книге XIV века «Путешествия сэра Джона Мандевиля», творчески переработанной компиляции нескольких изобилующих выдумками рассказов о дальних странах, Гиппократ именуется «князем» двух островов в рассказе о его дочери, превратившейся в дракона. В античных источниках нет сведений, что Гиппократ правил островом или городом. В немногих сохранившихся высказываниях современников об отце медицины (в платоновских диалогах «Федр» и «Протагор», в трактате Аристотеля «Политика») Гиппократ упоминается только как человек, владеющий искусством врачевания.

Некоторые методы из «Корпуса Гиппократа» считались передовыми более двух тысячелетий спустя

В начале XIX века изобретатель стетоскопа Рене Лаэннек признал эффективным и ввел в практику забытый метод из этого источника: выслушивание пациента с встряхиванием, позволяющее выявить «флуктуацию жидкости». Впрочем, ряд положений из «Корпуса Гиппократа» бретонский врач критиковал. В 1920-х годах в медицине возникло целое движение — неогиппократизм. Его представители стремились возродить принципы учения Гиппократа об индивидуальном и целостном подходе к больному.

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