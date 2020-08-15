Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, ответил на вопрос зрительницы о том, как избавиться от целлюлита. В эфире авторской программы на канале «Россия 1» он констатировал, что сделать это невозможно. Выпуск опубликован на YouTube.

«На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует», — сказал доктор и добавил, что единственный ответ на вопрос о том, как избавиться от «апельсиновой корки», — это никак.

Мясников подчеркнул, что то, что в обиходе считают целлюлитом, на самом деле является нормой. В медицине же словом целлюлит называют острое воспаление подкожного жира, симптомами которого являются высокая температура, отек, покраснение кожи и гной.

«Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет», — порассуждал врач. Он обратил внимание на то, что целлюлит возникает от генетической предрасположенности, и призвал женщин не комплексовать.

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