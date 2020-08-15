Кремль раскрыл детали второго за месяц телефонного разговора президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, пишет ТАСС.

Стороны оценили взаимодействие профильных ведомств по вопросу возвращения в РФ задержанных россиян. Путин и Лукашенко также выразили надежду, что ситуация в Беларуси в скором времени будет урегулирована. Главы двух государств также отметили важность предотвратить попытки деструктивных сил нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству Москвы и Минска.

До этого Лукашенко общался с Путиным 7 августа.

Minval.az