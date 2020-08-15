Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что видео Светланы Тихановской с просьбой к белорусам не ходить на митинги, записывалось в ее кабинете.

«Это мой диван. Она [Тихановская] записывала это обращение без меня», — сказала Ермошина белорусской «Комсомольской правде».

На вопрос, почему самой главы ЦИК не было в тот момент в кабинете, Ермошина ответила, что с Тихановской «хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения». «Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла», — сказала глава ЦИК Беларуси.

Видеообращение, в котором Тихановская призывает белорусов прекратить протесты, читая текст с листа, было опубликовано 11 августа. Ранее в тот же день на ютьюб-канале «Страна для жизни» выложили видеообращение Тихановской, которое она записала после того, как уехала из Белоруссии в Литву.

Minval.az