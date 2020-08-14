ЦИК Беларуси отклонил все жалобы от кандидатов в президенты о непризнании итогов выборов, сообщает «TUT.by».

Комиссия рассмотрела жалобы Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева и Анны Канопацкой и не нашла в изложенных фактах поводов для отмены результатов голосования. Жалоба Сергея Череченя в итоге в ЦИК не поступила.

Кандидат не понес ее лично, объяснив это тем, что «случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны». Поэтому подавать жалобу поехали его доверенные лица. Их не пустили в ЦИК, они 30 минут пытались прорваться в здание, в конечном итоге им сказали отправить жалобу по почте.

Minval.az