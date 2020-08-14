Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение белорусского коллеги и заявил, что не поедет в Беларусь, пока ситуация в стране не стабилизируется, пишет РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение белорусского коллеги и заявил, что не поедет в Беларусь, пока ситуация в стране не стабилизируется, пишет РИА «Новости».
Дата: 2020/08/14 14:55
Раздел: Бывший СССР
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