Археологи нашли на территории московского Кремля различные предметы, в XV-XIV веках принадлежавшие знати высокого ранга, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института археологии Российской академии наук (РАН).

Специалисты института начали новый цикл раскопок в Кремле в мае 2019-го. В минувшем июле работы были возобновлены. Археологи планируют «продвижение вглубь, в толщу культурных отложений, с перспективой выявления самых ранних слоев», сообщили агентству в пресс-службе.

За минувшие полтора месяца раскопок они обнаружили в Кремле следы древней политической элиты — предметы христианского культа и бытовые вещи, использовавшиеся знатью, в том числе крест с рельефным изображением распятия и накладку с остатками золотой плакировки с изображением дракона золотоордынского происхождения.

По плану, раскопки на территории исторического комплекса будут продолжены до конца сентября текущего года.

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