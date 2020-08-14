Белорусское телевидение показало запись допроса в КГБ Юрия Воскресенского, координатора избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в Первомайском районе Минска. Воскресенский, которого в сюжете называют организатором протестов, на камеру покаялся в связях с «московскими кукловодами». Видео доступно на сайте tvr.by.

Воскресенский говорит, что в июне на него «через Facebook вышел московский политолог Дмитрий Болкунец», который затем представил Воскресенского своему коллеге Андрею Суздальцеву. Они предложили продолжить общение «на предмет изучения общественно-политической ситуации в Беларуси».

Соратник Бабарико заявил, что в августе Болкунец пригласил его на еще одну встречу, «козырял» связями с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и «высказывал намерения дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Беларуси накануне выборов».

«Он достал при встрече 30 тысяч российских рублей из личных средств со словами «это на демократию» и посоветовал их передать на закупку лазерных указок», — сказал Воскресенский и пояснил, что указками должны были светить в силовиков.

Задержанный уверяет, что принял деньги, но 12 августа осознал, что протесты «превращаются в тотальный неуправляемый хаос», и пришел с повинной в КГБ. «Я понял, что меня использовали в качестве пешки, в темную, московские кукловоды», — добавил он и призвал молодежь не участвовать в протестах.

Люди, лично знающие Воскресенского, отмечают, что его речь на видео заторможена и звучит странно, пишет Tut.by.

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