Ученые из США и Канады предложили лечить коронавирус нового типа при помощи лучевой терапии, пишут «Известия».

Издание сообщает, что они установили, что низкие дозы рентгеновских лучей способны снижать смертность от пневмонии примерно на 20%. Такую методику уже использовали на десяти пациентах с COVID-19. После экспериментального лечения они излечивались за три дня против 12 дней в контрольной группе.

Как рассказали специалисты из Института рака Университета Эмори, такое однократное десятиминутное лечение хорошо переносится даже пожилыми пациентами, людьми с хроническими заболеваниями. По их словам, оно несет минимальную токсичность.

При этом американские специалисты-радиологи заявили о серьезных побочных эффектах такого лечения. Они заявили, что лучевая терапия способна уменьшить воспаление, но в то же время убивает необходимые для борьбы с инфекцией B- и T-клетки иммунитета.

В свою очередь, российские специалисты полагают, что подобные процедуры можно выполнять только после проведения длительных испытаний на животных.

Minval.az