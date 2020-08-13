13 августа в ходе совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой Сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции состоялся «День высокопоставленных наблюдателей».

Руководители министерств обороны Азербайджана и Турции, а также командующие видами войск армий двух стран прибыли на учебный полигон, чтобы наблюдать за заключительным эпизодом первого этапа учений, сообщает МО АР.

Сначала был представлен брифинг о планировании учений, процессе подготовки к учениям, размещении войск, а также о поэтапно выполняемых задачах. После подробного отчета о ходе учений на макете местности высокопоставленные гости ознакомились с задействованными в учениях личным составом и военной техникой, наблюдали за практическим выполнением поставленных задач.

В ходе совместных тактических учений военнослужащие и подразделения армий обеих стран проявили высокий профессионализм и умение, личный состав штабов и подразделений приумножил опыт в планировании и выполнении совместных действий, приобретенный на предыдущих учениях, продемонстрировал готовность достойно справляться с поставленными задачами для достижения стратегических целей, вытекающих из национальных интересов обеих стран.

После успешного завершения заключительного эпизода первого этапа совместных учений гости встретились с личным составом, наградили отличившихся военнослужащих и сфотографировались на память.

В завершение делегациям и участникам учений была представлена музыкальная программа, состоящая из военных маршей Азербайджана и Турции.

Minval.az