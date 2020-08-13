В городе Жодино сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) объявили забастовку. Об этом сообщают Sputnik Беларусь, Nexta и еще несколько телеграм-каналов. Информацию о забастовке подтвердил «МБХ медиа» один из работников.
Tut.by сообщает, что сотрудники нескольких цехов прекратили работу и собрались на площади внутри завода. Это подтверждается видеозаписями, которые публикуются в телеграм-каналах. На них люди скандируют «Уходи!».
БелАЗ забастовал! (Видео не мое)
Белаз скандирует: «УХОДИ!» pic.twitter.com/yX686LGlsl
— Tatiana Ipatova (@tvipa) August 13, 2020
😱Сотрудники БЕЛАЗ в Жодино отказываются работать pic.twitter.com/sCpxTnChoT
— Simbiblis (@Simbiblis) August 13, 2020