В городе Жодино сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) объявили забастовку. Об этом сообщают Sputnik Беларусь, Nexta и еще несколько телеграм-каналов. Информацию о забастовке подтвердил «МБХ медиа» один из работников.

Tut.by сообщает, что сотрудники нескольких цехов прекратили работу и собрались на площади внутри завода. Это подтверждается видеозаписями, которые публикуются в телеграм-каналах. На них люди скандируют «Уходи!».



Minval.az