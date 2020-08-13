В городе Жодино сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) объявили забастовку. Об этом сообщают Sputnik Беларусь, Nexta и еще несколько телеграм-каналов. Информацию о забастовке подтвердил «МБХ медиа» один из работников.

Tut.by сообщает, что сотрудники нескольких цехов прекратили работу и собрались на площади внутри завода. Это подтверждается видеозаписями, которые публикуются в телеграм-каналах. На них люди скандируют «Уходи!».

БелАЗ забастовал! (Видео не мое)

Белаз скандирует: «УХОДИ!» pic.twitter.com/yX686LGlsl — Tatiana Ipatova (@tvipa) August 13, 2020

😱Сотрудники БЕЛАЗ в Жодино отказываются работать pic.twitter.com/sCpxTnChoT — Simbiblis (@Simbiblis) August 13, 2020







Minval.az