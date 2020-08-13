Российская телеведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» похвалила за работающую «тактику» белорусских силовиков, которые, по ее словам, пресекли протесты «практически за три дня».

«И еще раз: когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание, в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь (в Беларуси) пресекли практически за три дня», – сказала она.

Скабеева затем добавила, что, «естественно, не поддерживает полицейский произвол», но «видно, что тактика, схема работает».

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в этом же эфире до Скабеевой указывал, что уровень противостояния в Киеве был в разы выше, но «не было какого-то бессмысленного ожесточения», когда несколько силовиков бьют дубинками лежачего человека, стреляют по жилым домам или закидывают в машины шумовые гранаты.

Minval.az