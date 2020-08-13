В те дни, когда в Товузе в результате устроенной Арменией провокации шли бои, российская военно-транспортная авиация доставляла в Армению современные образцы оружия.

В общей сложности, по имеющимся у Minval.az данным, было совершенно семь рейсов: 2 рейса — 17 июля, в разгар боев, по одному рейсу — 18, 20, 27, 29 июля и 4 августа. Летели российские Ил-76 кружным путём — по маршруту Ростов – Минводы — Актау-Туркменбаши – Новшер — Решт —Мегри — Ереван. Протяженность этого маршрута составляет более 2000 км, время в пути- 3 часа 30 минут. Куда проще, удобнее и быстрее было бы, конечно, напрямую через Грузию — в таком случае протяженность маршрута составила бы 500 километров, время в пути — 1 час. Но официальный Тбилиси повёл себя принципиально и достойно — проявив политическую волю и ответственность, Грузия разрешения на пролёт российских военных «транспортников» просто не дала. Так что ИЛ-76 пришлось делать приличный крюк и лететь через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана.

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