Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко написала, что он проводит совещание по топливно-энергетическому комплексу. Однако на фото, которое иллюстрирует встречу, Лукашенко не видно, а сам кадр сделан под очень странным ракурсом.

Minval.az