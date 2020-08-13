Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко написала, что он проводит совещание по топливно-энергетическому комплексу. Однако на фото, которое иллюстрирует встречу, Лукашенко не видно, а сам кадр сделан под очень странным ракурсом.
Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко написала, что он проводит совещание по топливно-энергетическому комплексу. Однако на фото, которое иллюстрирует встречу, Лукашенко не видно, а сам кадр сделан под очень странным ракурсом.
Дата: 2020/08/13 13:25
Раздел: Странности
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