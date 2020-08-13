Коронавирус нового типа оказывает влияние не только на дыхательную систему, но и на центральную нервную систему, в том числе на мозг, заявила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

По ее словам, у каждого человека, который перенес коронавирусную инфекцию, фиксируются изменения со стороны мозга. При этом подобные изменения наблюдаются даже у переболевших в легкой форме, отметила врач.

Известные симптомы заболевания, потеря обоняния и вкуса, указывают на поражение центральной нервной системы, заявила Намазова-Баранова, сообщает РИА-Новости.

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