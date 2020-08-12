Четверо кандидатов в президенты Беларуси, которые, по данным ЦИК страны, проиграли выборы, решили оспорить результаты голосования.

Кандидат Анна Канопацкая сообщила РИА Новости, что подготовила жалобу в ЦИК с просьбой признать выборы недействительными.

Кандидаты в президенты Андрей Дмитриев и Сергей Черечень 11 августа сообщили, что готовят жалобу на результаты выборов. Когда они их подадут, пока неизвестно. 12 августа Дмитриев вновь сказал, что готовит жалобу в ЦИК.

Первой результаты выборов оспорила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, подавшая жалобу в ЦИК 10 августа.

По данным Центризбиркома Беларуси, на выборах президента страны победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. В ЦИК заявили, что Светлана Тихановская получила 10,09%, а остальные трое кандидатов — меньше 2% каждый.

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