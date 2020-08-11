Светлана Тихановская записала первое видеообращение после того, как уехала из Беларуси в Литву. Видео опубликовано на ютьюб-канале «Страна для жизни».

«Вы знаете, я думала, что все эта кампания меня очень сильно закалила, придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Решение приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни семья, ни Сергей (муж Тихановской Сергей сейчас находится в СИЗО — прим. Znak), ни штаб никаким образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие — осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому берегите себя, пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни».

Во вторник утром стало известно, что Тихановская находится в Литве. Министр иностранных дел Литвы Линус Линкявичюс сообщил об этом в Twitter. Он сказал, что Тихановская в безопасности. По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз. «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — заявила Ковалькова.

Minval.az