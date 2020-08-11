Власти Ирана не смогут избежать выплат по компенсациям за сбитый над Ираном самолет украинской компании МАУ.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

«Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны», — заявил чиновник.

Енин отметил, что данный вопрос, как договаривались, будет вынесен повестку дня следующего раунда переговоров.

Также замглавы украинского МИД подтвердил, что борт МАУ застрахован в одной из европейских страховых компаний.

«Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь будет идти о тех же компенсациях», — резюмировал Енин, пишет украинское издание «Сегодня».

Minval.az