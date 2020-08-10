Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

В направленной главе Беларуси телеграмме глава государства сообщил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», — написал Путин.

Minval.az