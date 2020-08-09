В Беларуси утром 9 августа начались проблемы с мобильным и проводным интернетов, сообщает «Медиазона».

Корреспонденты издания заметили перебои в работе интернета у операторов ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ».

Телеграм-канал Onliner пишет, что у некоторых пользователей «не получается зайти на YouTube и Telegram, а также популярные новостные порталы».

Читатели Tut.by рассказывают изданию, что «очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса», «очень медленно загружается YouTube», «отваливаются Google-сервисы». На форуме игры World of Tanks пишут о неработающих серверах.

При этом корреспондент «Дождя» в Минске проблем с мобильным интернетом не заметил.

Так, пока интернет в Минске идеальный:) pic.twitter.com/zbpAZKmQym — Vasily Polonsky (@begehunter) August 9, 2020

Minval.az