Россия предпринимает все возможные усилия для содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что происходит между Арменией и Азербайджаном, безусловно, является делом этих двух стран, но Россия, являясь членом посреднической группы ОБСЕ, конечно, предпринимает все для того, чтобы как посредник и как страна, которая практически кровно связана с этими двумя государствами, минимизировать все «подливания» кем-то масла в затухающий костер», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Она отметила, что Россия также старается снизить ущерб для каждой из сторон от разгоревшегося конфликта.

Minval.az