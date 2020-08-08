Украина стремится получить статус наблюдателя в тюркском совете — международной организации, объединяющей тюркоязычные государства — Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан, сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью турецкому информационному агентству Demirören.

«Украина стремится получить статус наблюдателя в тюркском совете, который является объединяющей организацией тюркского мира и членами которой являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан», — отметила Джапарова.

Дипломат напомнила об исторических связях между государствами, назвав Украину наследницей турецкой культуры.

«Мы страны-соседи. Украина — наследница турецкой культуры. Крымские татары — мостик между Украиной и Турцией», — сказала Джапарова.

Minval.az