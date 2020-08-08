Сегодня 12-я годовщина русско-грузинской войны.

В знак почтения памяти погибших во время войны государственные флаги были приспущены в администрации правительства, президентском дворце, здании парламента, а также в административных зданиях по всей стране, а также в дипломатических корпусах за рубежом.

Также планируется организация ряда международных мероприятий в связи с годовщиной.

Отметим, начавшаяся 8 августа 2008 года российско-грузинская война длилась 5 дней. В результате войны погибли 170 военнослужащих, 408 граждан Грузии, 2 232 человека получили ранения, пишет АПА.

Minval.az