Официальные лица компании ВР не делали никаких заявлений об уходе из Азербайджана. Об этом заявила глава пресс-службы BP Azerbaijan Тамам Баятлы, комментируя высказывание аналитика Rystad Energy Парула Чопра (Parul Chopra) агентству Рейтер о возможном выходе международной нефтяной компании группы ВР из проектов в ряде стран, в том числе в Азербайджане.

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Не далее как 4 августа BP Group объявила свою новую стратегию по всему миру о чистой энергии, указала Баятлы, слова которой приводит «Спутник».

Затем, 5 августа вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям на Ближнем Востоке и в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли объяснил в своей публикации, что это значит для Азербайджана.

BP Azerbaijan ответственен за разведку и разработку основных нефтегазовых ресурсов Азербайджана, компания остается верной этим обязательствам, подчеркнул Асланбейли.

Компания ВР полностью привержена тому, чтобы продолжать осуществлять безопасный, надежный и устойчивый нефтегазовый бизнес в Азербайджане и приносить доход стране и акционерам.

«Мы работаем в Азербайджане и Каспийском регионе около трех десятилетий, инвестируя в добычу, транспортировку продукции и разведку. Мы будем продолжать наш нефтегазовый бизнес здесь, включая инвестиции в разведку, в течение ближайших десятилетий, а также будем продолжать искать возможности для расширения наших отношений с Азербайджаном и регионом в целом ряде других областей в рамках нашего долгосрочного энергетического партнерства», — подчеркнул вице-президент BP в своем выступлении.

По его словам, BP Azerbaijan продолжает основную деятельность — производство и экспорт с месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз» — безопасно, надежно и эффективно.

Кроме этого, приведены примеры работы BP Azerbaijan в стране. Так, продолжается бурение первой разведочной скважины на структуре «Шафаг-Асиман», и закончить ее планируется к концу 2020 года. Также вскоре начнется бурение первой разведочной скважины на мелководье «Абшерон», как только закончится модернизация буровой установки. Ранее в этом году была завершена программа сейсмической съемки 3D на блоке D230, и в настоящее время осуществляется обработка и интерпретация полученных данных. Наконец, продолжается строительство ACE («Азери Центральный Восточный») – новой платформы для «Азери-Чираг-Гюнешли».

Несмотря на влияние пандемии коронавируса на ход строительных и прочих работ, планы BP Azerbaijan получить первую нефть с ACE в 2023 году не изменились, подчеркивает Асланбейли.

Minval.az