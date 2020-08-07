Компания BP готовится продать значительную часть своих нефтегазовых активов, даже если цены на сырую нефть восстановятся, ибо хочет инвестировать в возобновляемые источники энергии. Об этом агентству Reuters сообщили сразу три источника в ВР.

По словам источников, эта стратегия обсуждалась на встрече руководства BP в июле, вскоре после того, как нефтяная компания снизила свой долгосрочный прогноз цен на нефть до 55 долларов за баррель. Это означает, что ее активы стоимостью 17,5 млрд. долларов более экономически нежизнеспособны.

Но даже если цены на нефть вернутся к 65-70 долларам, ВР вряд ли сохранит эти активы и постарается их продать, заявили три источника. Однако новая стратегия BP означает, что у компании не будет пути назад после того, как она избавится от своих бедных нефтегазовых активов.

Согласно новой стратегии гендиректора BP Бернарда Луни, к 2030 году компания сократит добычу нефти и газа на 40%, или на 1 миллион баррелей в день. Одновременно будет расширена деятельность в области возобновляемых источников энергии. Это связано с тем, что климатические активисты, инвесторы, банки и некоторые правительства постоянно усиливают давление на нефтегазовую отрасль, чтобы снизить выбросы углекислого газа. Поэтому, европейские нефтяные компании меняют курс.

По словам Луни, BP продолжит разведку нефти только рядом с существующей производственной инфраструктурой, поскольку эта нефть будет дешевой. Однако компания откажется от разработок месторождений в удаленных регионах.

На этой неделе BP также поставила целью продать до 2025 года свои активы на 25 миллиардов долларов. По данным Reuters, речь идет о продаже BP канадских активов и нефтеносных песков у берегов Анголы.

Парул Чопра, аналитик Rystad Energy, считает, что помимо Анголы BP уйдет из Азербайджана, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Ирака. «В Ираке доходность довольно низкая и компания хотела бы уйти оттуда», — сказал он.

ВР планирует 10-кратное увеличение инвестиций в низкоуглеродные источники энергии до 5 млрд. долларов к 2030 году, и хочет обеспечить 20-кратный рост возобновляемых источников энергии для выработки 50 гигаватт энергии в новых проектах.

Однако у компании долги почти в 50 млрд. долларов. Поэтому, переход к возобновляемым источникам энергии вряд ли будет рентабелен. Крупные нефтяные компании обычно стремятся к доходности от 12% до 15% своих инвестиций в нефть. BP заявила, что стремится к доходности от 8% до 12% для возобновляемых источников энергии.

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