Президенту Беларуси Александру Лукашенко накануне выборов позвонил его российский коллега Владимир Путин. Об этом сообщает близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

6 августа Лукашенко заявил, что переживал бы на месте Путина: «Украину уже потеряли, не дай Бог еще и Беларусь. Что останется? Прибалтика? Поэтому Россия переживает, но вместе с этим делает ошибку одну за другой. Зачем вы нас душите, мы же один народ фактически. Нет, кому-то это надо. Мы же видим, что складывается, и это не первый месяц». Он упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское

29 июля в Беларуси задержали 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

Minval.az