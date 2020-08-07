Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа. Об этом пишут «Известия».

ОРДС представляет собой дыхательную недостаточность, вызванную широким воспалительным процессом в легких. Он вызывает одышку, учащенное дыхание, синеватый окрас кожи. Однако, как открыли канадские исследователи, снижать тяжесть этого синдрома способно большое содержание в организме особого фермента ACE2. Его концентрацию в организме увеличивает антиоксидант ресвератрол, содержащийся в красном и белом вине.

Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин, рост концентрации ACE2, с одной стороны, может увеличить риск проникновения коронавируса в клетку. С другой, когда фермент не работает, это приводит к увеличению количества пептида AngII, усугубляющего воспалительную реакцию. Например, он сужает сосуды. «Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияет на течение COVID-19», — пришел к выводу специалист.

Помимо этого, ресвератрол может подавлять клетки иммунной системы, и если учесть, что острый респираторный дистресс-синдром вызван чрезмерной активностью иммунной системы, то возможно, что ресвератрол оказывает положительное влияние именно при развитии этого осложнения.

Ресвератрол содержится в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре черники, клюквы и винограда.

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