По распоряжению 29-летнего директора службы нацбезопасности Армении Аргишти Кярамяна против так называемых «российских кадров» ведомства начался самый настоящий террор. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».

Как отмечает издание, «в центре внимания молодого директора службы оказались те сотрудники, которые учились в ФСБ России, и есть подозрения, что они до сих пор сохранили связь с данной структурой».

Согласно источникам издания в СНБ Армении, Кярамян поручил провести служебное расследование в отношении некоторых из них, а других – просто убрать, причем неважно, каким путем, систему надо «очистить» от российских «шпионов».

«В первые дни назначения Кярамяна на должность главы СНБ люди, знающие его, говорили, что тот сразу же возьмется за осуществление антироссийских шагов, поскольку он хорошо известен своими антироссийскими настроениями. И как пример приводили государственные нападки на действующую в Армении Южно-Кавказскую железную дорогу в 2018 году, которые были реализованы именно руками Кярамяна. Последний тогда был еще в Государственной контрольной службе Армении», — отмечает издание.

Minval.az