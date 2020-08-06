Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности выдать часть задержанных в санатории под Минском «вагнеровцев» Украине. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Лукашенко, прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси будет «дан зеленый свет», чтобы передать задержанных Украине и России. Ранее о выдаче причастных к действиям незаконных формирований на Донбассе Лукашенко попросил президент Украины Владимир Зеленский.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», – сказал Зеленский.

Minval.az