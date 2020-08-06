Несмотря на катастрофическое положение с онокозаболеваниями в Украине, доктору медицинских наук, онкологу и нейрохирургу Рамину Иманову приказано выехать из Украины в течение семи дней, иначе он будет депортирован.

По убеждению Иманова причиной этого является поддержка им иска одесского правозащитника Александра Гумирова о незаконности карантина и предоставление научных объяснений к судебному делу. Сейчас медику угрожают аннулировать право проживания в Украине.

Профессор Рамин Иманов является гражданином Республики Азербайджан.

«Угрожать начали после того, как я начал рассказывать о коронавирусе, — рассказал GreenPost онколог. — Я научно доказал, что все это бред. 1 августа должен был быть в Киеве на международной акции протеста («против искусственной пандемии и медицинского террора» — ред.). Но теперь не знаю, смогу ли. Вид отменили — адвокат сказал, что срочно сегодня надо подавать в суд, чтобы хотя бы приостановить решение на некоторое время, чтобы меня не выгнали из этой страны. У меня здесь жена, двое детей, жена украинка, все по закону. Правды нельзя сказать в этой стране».

Рамин Иманов рассказывает, что за свой счет он в Украине вылечил 128 онкобольных детей. Среди его друзей в Facebook немало благодарных родителей бывших пациентов. В Виннице, где сейчас Рамин Иманов проживает с семьей (хотя много времени работает в зарубежных клиниках), он также известен как принципиальный человек и хороший специалист.

На данный момент Рамину Иманову нужно оплатить судебный сбор, на который нет денег. Врач говорит, что его «хорошо предупредили»: если не прекратит, то будет только хуже.

«Наезды от этого правительства были, но я не обращал внимания, — говорит он. — И теперь они просто «по беспределу» отменили мой вид… Пишите, я ничего не боюсь».

Minval.az