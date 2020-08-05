Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев напомнил диаспорам об ответственности в связи со столкновениями выходцев из Азербайджана и Армении на территории России.

Об этом он сказал в среду на встрече с участниками проекта «ПолитСтартап», сообщает ТАСС.

«Когда это все (конфликт вокруг Нагорного Карабаха) превращается из иностранной проблемы во внутреннюю проблему, вот эти диаспоры тоже должны ощущать свою ответственность», — сказал Медведев.

Minval.az