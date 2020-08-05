Попытки белорусских властей вылепить из России образ врага и с помощью этого добиться политического результата вызовут печальные последствия.

Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, российско-белорусские отношения стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании. «А дальше хоть трава не расти или гори все синем пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально», — сказал Медведев.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул Россию в том, что она изменила братское отношение к республике на партнерское. При этом он подчеркнул, что страны все равно останутся ближайшими союзниками.

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