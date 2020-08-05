Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко по поводу задержанных под Минском боевиков.

Об этом сообщает глава государства в Twitter.

«Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украине будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами», — написал Зеленский.

В свою очередь в пресс-службе Офиса президента подчеркнули важность сотрудничества двух стран по этому вопросу.

«Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украины лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства», — сообщили в Офисе президента.

Речь идет о задержанных в Беларуси гражданах РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Сообщалось о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков.

Позже в МВД Украины сообщили, что среди задержанных в Беларуси по меньшей мере девятеро являются гражданами Украины, которые воевали против Украины на Донбассе.

Minval.az