Актер Михаил Ефремов, устроивший «пьяное» ДТП, в результате которого умер человек, должен получить максимальный срок в 12 лет. Мнение об этом высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Ефремову — 12 лет, максимальный срок», — сказал Жириновский в ходе общения с молодежью на форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости». «Чтобы пьяницы по дорогам не катались», — пояснил свою позицию политик.

По делу о ДТП Ефремову грозит срок от 5 до 12 лет. В суде сегодня актер заявил, что отказывается признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на внедорожнике выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем доставки. Водитель фургона получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

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