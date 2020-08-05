Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры, рассказал главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

«Смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки», — сказал врач, уточнив, что организм бросившего курить человека сможет восстановиться только через десять лет.

По словам Каприна, генетическим фактором обусловлены только 15 процентов онкологических заболеваний. Намного большее значение имеют мутации, связанные с образом жизни и возрастом. Так, начиная с 65-летнего возраста каждые пять лет количество клеточных мутаций, которые не способен сдерживать имменитет, увеличивается на десять процентов, сообщает ТАСС.

Minval.az