Беларусь пережила шесть попыток «цветных революций», заявил государственный секретарь Совета безопасности страны Андрей Равков в соцсети Facebook.

В своем сообщении Равков отметил, что с 1994 года «ни одна значимая избирательная кампания не обходилась без внешнего вмешательства». По его словам, новейшая история страны «помнит как минимум шесть попыток цветных революций».

Госсекретарь также заявил, что эти процессы «продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах». Одной из таких форм он назвал «трансформацию», которая якобы направлена на «кардинальное демонтирование суверенитета» путем влияния на общественное сознание и ценности, а также «дискредитации органов государственного управления».

Равков подчеркнул, что негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети используются «для массового промывания мозгов».

Накануне о «цветных революциях» в стране упоминал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Minval.az