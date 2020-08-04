По сообщениям из Иревана, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании рабочей группы для изучения уголовных дел, возбужденных по фактам смерти военнослужащих в небоевых условиях. «Принимая за основу часть 16 статьи 7 закона Республики Армении «О структуре и деятельности правительства», сформировать рабочую группу с целью изучения уголовных дел, возбужденных в связи со случаями смерти военнослужащих, погибших в небоевых условиях, и утвердить порядок ее работы», — цитируют его официальные источники. Как уточняют в столице страны-агрессора, с начала года в армянской армии в небоевых условиях умерли свыше десятка военнослужащих. На фоне общественного возмущения премьер-министр Армении Никол Пашинян был вынужден анонсировать кадровые перестановки в армии. 19 февраля, по предложению премьера, президент Армении Армен Саркисян подписал решение об отставке начальника Военной полиции Артура Багдасаряна и главы управления ВС по морально-психологическому обеспечению Алексана Алексаняна. Одновременно 24 февраля генерал-лейтенант Карен Абрамян также был освобожден от должности командующего «Армией обороны Нагорного Карабаха», что еще раз подтвердило статус этого образования как оккупационного корпуса армянской армии. На его место был назначен генерал-майор Джалал Арутюнян.

Решение Пашиняна о создании рабочей группы для изучения уголовных дел, возбужденных по фактам смерти военнослужащих в небоевых условиях — верный индикатор катастрофического положения, сложившегося в армянской армии. Солдатские смерти в небоевых условиях в Армении по-прежнему привычным явлением. Они имеют много причин. Это и криминализация общества, и общий развал государственных институтов, и многое другое.

Тем более понятно, что для нынешнего «шашлычного премьера» создание такой рабочей группы — это признание собственной политической капитуляции. Нормализовать ситуацию в армии Никол Пашинян обещал еще по горячим следам победы своей «революции». Он устраивал «армейские» чистки, показательные судебные процессы, демонстративно отправлял служить в армию своего сына Ашота, инициировал создание парламентской комиссии по изучению обстоятельств апрельского разгрома. Но если теперь премьер-министр создает специальный орган для расследования солдатских смертей — это означает, что никаких результатов при помощи своих громких кампаний он не добился. И не мог добиться. Военные специалисты знают: ничто не разлагает армию так, как агрессия, грабительская война и мародерство. А это значит, что единственным решением проблемы «солдатских смертей» в Армении может быть только прекращение агрессии и оккупации и приказ армянской армии немедленно покинуть захваченные азербайджанские земли. Без чего в Армении не будет ни мира, ни развития, ни надежного решения самых острых проблем.

И это не считая того, что под «смерти в небоевых условиях» Армения регулярно маскирует боевые потери, не желая признавать цену собственной агрессии против Азербайджана и каждого ее витка. Многочисленные потери армянских агрессоров в недавних боях в Товузском направлении на азербайджано-армянской границе, которые скрывают власти страны-оккупанта — тому наглядный пример.

Minval.az