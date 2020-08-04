Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту предупредил организаторов и участников несогласованных акций протеста о недопустимости таких акций.

Лукашенко заявил, что власти Беларуси «никому не закрывают рот» и дают возможность высказаться на разрешенных акциях протеста. Но если акция запрещена, то участие в ней — это правонарушение.

«И нарушителем является не только организатор, но и любой участник этой незаконной акции. Мы не требуем ничего сверхъестественного: выполняй закон, действующий в стране, а, если нарушил, реакция будет мгновенной, отпор — самым жестким», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко призвал всех, кто хочет другого президента Беларуси, идти не на площади, а на избирательные участки.

Minval.az