Мецаморская АЭС находится под защитой сверхсовременной системы ПВО России, сказал постоянный представитель Армении при международных организациях в Вене, посол Армен Папикян в интервью изданию «Energy Inteligence».

По его словам, «станция находится под защитой сверхсовременной многоуровневой системы обороны».

«Небо Армении обороняется совместно с соответствующими подразделениями ПВО России, согласно действующим ныне международным договорам», — отметил Папикян.

Отвечая на вопрос о последствиях теоретического удара по АЭС, Папикян сказал: «Мы можем вспомнить последствия Чернобыльской аварии. Думаю, это самый простой ответ на вопрос».

16 июля Министерство обороны Азербайджана заявило, что может разбомбить АЭС Мецамор в ответ угрозы Армении ударить по Мингячевирскому водохранилищу.

Minval.az