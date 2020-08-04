Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг свою причастность к делу о мошенничестве, возбужденному по заявлению одного из своих бывших клиентов, Алексея Арсеновича.

«Арсеновича я очень хорошо знаю, но не знаю, чей заказ он исполняет. Мне никаких уведомлений не приходило ни от прокуратуры, ни от СК о том, что я имею какой-либо статус по данному делу. Подозреваю, это все слухи, цель которых — опорочить меня», — сказал Пашаев в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал информацию о том, что прокуратура Москвы затребовала к себе на проверку материалы дела, возбужденного по факту мошенничества, фигурантом которого якобы является адвокат Пашаев. Оно было возбуждено по заявлению бывшего начальника отдела ФМС по московскому району Южное Бутово Алексея Арсеновича. Якобы Пашаев гарантировал ему наказание в виде условного срока или штрафа, за что получил от клиента крупный гонорар.

В 2014 году Арсенович был задержан по обвинению в получении денег за оформление фиктивных регистраций. Зюзинский суд Москвы приговорил его к четырем годам и шести месяцам колонии и штрафу в размере 2,5 млн рублей. Позже Мосгорсуд сократил ему срок до трех лет и шести месяцев заключения.

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