Оппозиционная грузинская партия «Европейская Грузия» обнародовала список кандидатов в депутаты. От Марнеули-Гардабанского избирательного округа в депутаты выдвинута кандидатура главы Марнеульского представительства партии Ахмеда Имамгулиева.

Сегодня партия объявила о начале избирательной кампании.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 31 октября. По мажоритарной системе будут избраны 30 депутатов и еще 120 — по пропорциональной системе. За депутатский мандат также поборется нынешний мэр Марнеули Заур Даргаллы, пишет Репорт.

Minval.az