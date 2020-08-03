Президент Сербии Александар Вучич заявил, что продажа оружия Армении направлена «на спасение военной промышленности страны».

Вучич сказал об этом во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об оружии, проданном Сербией стране-оккупанту, что вызвало большой резонанс в последнее время и резкое осуждение официального Баку.

Вучич заявил, что продажа оружия является «единственным вариантом, обеспечивающим успех военного производства».

«И Азербайджан, и Армения – наши друзья. В военной промышленности занято 17 000 человек, которые должны сохранить свои рабочие места. Я вас спрашиваю принципиально: кому мы будем продавать в будущем? Кому бы мы ни продавали, кто-то всегда будет недоволен», – сказал Вучич.

Официальный Баку назвал недружественными действия Сербии по передаче Армении минометов и другого вооружения, которого было использовано против Азербайджана в ходе пресечения армянской провокации в Товузском направлении границы.

Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была приглашена в МИД Азербайджана 20 июля, где с ней провел встречу замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«Халафов подчеркнул, что между Азербайджаном и Сербией в 2013 году и в 2018 году были подписаны декларации о стратегическом партнерстве и план совместных действий в рамках стратегического партнерства. В этих документах Баку и Белград признают территориальную целостность двух стран. Кроме этого, между сторонами сотрудничество в вопросах безопасности и обороны определено как одно из приоритетных. Замминистра подчеркнул, что вопрос поставок вооружения Армении всегда является чувствительным. В этой связи такие недружественные действия Сербии вызывают в Азербайджане чувство глубокого сожаления и недоумения, бросают тень доверию на самом высоком уровне», — заявили тогда в МИД Азербайджана.

Minval.az