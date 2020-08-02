Этими сообщениями можно любого человека вывести из себя

Вспомните, часто ли вас бесили в переписке выражения «Куда пропал?», «Не спишь?», «Нам надо поговорить» и другие подобные им. Ольга Лукинова, руководитель отдела маркетинга и информационной политики МВШСЭН, преподаватель ИОН РАНХиГС, на страницах «Лайфхакера» решила уточнить и упорядочить сообщения, которые смогут вывести из себя любого.

1.

Начните с этого сообщения беседу. Сначала нужно выяснить, тут ли ваш собеседник. Не стоит верить зелёному огоньку. Отрицательный ответ игнорируйте и сразу переходите к пункту 2. В случае положительного ответа также переходите ко второму пункту.

2.

После этого молчите, ждите ответного привета. Главное — не торопитесь переходить к делу. У собеседника полно времени, которое он с удовольствием потратит на церемонию приветствия.

3.

Отправляйте после привета. Ни в коем случае не переходите сразу к делу. Сначала покажите, что дела собеседника вас очень волнуют.

4.

Отправлять после того, как собеседник рассказал вам о своих проблемах и переживаниях. Тут уже избегайте многословия. Можно даже еще короче: «ясн».

5.

Обязательно уточните перед тем, как спрашивать. Вдруг собеседнику нельзя задавать вопросы.

6.

Это отправляйте после того, как собеседник разрешит задать вопрос. Если не разрешит, то тем более начинайте излагать свою просьбу с этой фразы. Отправлять её, конечно, нужно отдельным сообщением.

7.

Понадобится, когда после ваших сообщений собеседник перестанет вам отвечать. Печатайте капсом, чтобы собеседник точно вас услышал. Можно даже так: «АУУУУУ!!!!»

8.

Можно использовать в двух случаях:

после того как собеседник ответил на ваше «АУ»;

вместо привета, если давно не переписывались.

9.

Это после ответа на просьбу. А когда что-то просите, тоже экономьте буквы — не пишите «пожалуйста», пишите «плз».

10.

Это если собеседник написал развёрнутое сообщение и вы хотите показать своё участие и сочувствие.

11.

Отправляйте, чтобы поддержать интересную беседу, если человек вам не отвечает или написал вам развёрнутое сообщение и вы хотите уточнить детали.

12.

Для очень смешных шуток, когда нужно, чтобы собеседник понял, что шутка действительно очень смешная.

13.

Используйте вместо привета, если у вас нет часов, смартфон не показывает время, вы только что очнулись и не знаете, какое время суток за окном.

14.

Лучше всего отправлять ночью, когда собеседник офлайн: а вдруг он не отключил звук и услышит ваш вопрос даже сквозь сон. Но можно отправлять такое сообщение и днём: мало ли, тихий час у человека.

15.

Отправляйте сразу после того, как отправили письмо по электронной почте. Вдогонку можете ещё позвонить, если человек не ответил вам на сообщение в течение двух минут.

16.

И сразу давайте ссылку, желательно на какой-нибудь вредоносный сайт. Для повышения эффективности сначала создайте групповой чат, а уж потом бросайте туда ссылку и просьбу проголосовать.

17.

Сообщение, которое вы просите переслать, должно содержать:

угрозы («Если не перешлёшь, на земле погибнет последний единорог»);

обещания («Если перешлёшь, то все станут счастливыми»);

подкуп;

шантаж.

18.

Перед этим напишите что-то вроде «На свидание иду», а потом уже — «Ой, не тебе». Кому отправлять — вы сами знаете, не мне вас учить.

19.

После этой фразы самое главное — молчать. Держите драматическую паузу как можно дольше. До тех пор пока не услышите звонок в дверь — скорее всего, это приехал ваш собеседник, не дождавшись ответа от вас.

20.

Когда все другие аргументы исчерпаны, доставайте «ой, всё» — самый убийственный и эффективный. Используйте в крайнем случае.

21.

Беспроигрышный вариант, если вы на беговой дорожке, задыхаетесь, а вокруг гремит музыка. Если вас не расслышали, всегда могут переслушать. А ещё благодаря голосовым сообщениям ваши друзья никогда не узнают, что вы пишете с орфографическими ошибками.

Повышенную эффективность эти сообщения приобретут, если отправлять их незнакомым людям: найдите незнакомца, напишите, например, «Нам надо поговорить», молчите, ждите, наслаждайтесь.