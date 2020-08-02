Вызывает большое сожаление распространение в социальной медиа и на некоторых сайтах несоответствующей действительности информации и видеоматериалов о гибели генерал-майора Полада Гашимова.

Как говорится в сообщении Министерства обороны АР в соцсети Facebook, в ответ на утверждения, содержащиеся в видеоматериале об апрельских боях 2016 года следует отметить, что не только в направлении села Талыш, но и ни с одной из освобожденных высот наша армия ни на шаг не отступила: «Азербайджанские флаги, водруженные на эти высоты, развеваются там и сегодня.

Мы решительно отвергаем гипотезы, выдвинутые на видео в связи с гибелью генерал-майора П.Гашимова и расцениваем это как неуважение к памяти наших шехидов. Генерал погиб не «в тылу, в 31 км от линии фронта», как утверждают, а в окопе, где сражался вместе с подчиненными ему солдатами. Поэтому утверждения, выдвинутые в этих материалах являются необоснованными, ложными и служат интересам врага».

Minval.az