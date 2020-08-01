Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Центром имени Гамалеи, завершены. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр пояснил, что сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины, после чего начнется ее ограниченное применение на людях из групп риска, в частности, на врачах и учителях. К более массовой вакцинации власти России рассчитывают перейти в октябре.

Он добавил, что еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований.

Minval.az