Экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что Пентагон заимствовал идеи советской и российской системы противовоздушной обороны — основы современных Воздушно-космических сил (ВКС).

По его словам, у России богатый опыт применения войск противовоздушной обороны.

«Наши специалисты обучали полмира, и многие страны создавали системы ПВО по нашему образцу. Даже прагматичные американцы копировали различные идеи советской, а сегодня российской системы противовоздушной обороны», — отметил Бижев.

В качестве примера генерал-лейтенант рассказал, что Пентагон учитывает российский опыт приоритета выбора целей, частично заимствуя принцип построения боевых порядков. Так, в Сирии зенитные ракетные системы дальнего действия С-300 и С-400 прикрывают комплексы малой дальности «Панцирь», который более эффективно справляется с малоразмерными целями. На данный момент США активно изучают такой опыт применения комплексов различной дальности, уточнил Бижев, сообщает РИА «Новости».

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