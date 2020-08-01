Сербия с 2017 года выдала 19 разрешений на экспорт вооружения в Армению фирмам Vectura trans, Partizan tech и Zastava oružje. Об этом 30 июля сообщил министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич, отвечая в письменной форме на вопросы депутата сербского парламента Маринки Тепич об экспорте сербского оружия в Армению.

По словам министра, для этого нет никаких формальных и юридических ограничений, так как Армения не находится под какими бы то ни было многосторонними санкциями.

«Но я согласен, что в будущем мы должны подходить к этому вопросу более внимательно, чтобы не нарушать дружеские отношения с Азербайджаном — государством, с которым мы поддерживаем отличные политические и экономические связи», — процитировал ответ Ляйича телеканал Н1.

Министр торговли добавил, что с 2015 года правительство Сербии выдало 2589 разрешений на экспорт вооружения и военного оборудования, но не все эти контракты были реализованы. За этот период Сербия поставила вооружение в 113 стран, больше всего разрешений было выдано для экспорта в Болгарию, Боснию и Герцеговину, США и Саудовскую Аравию.

«Все разрешения на экспорт были выданы только с согласия всех органов, которые участвуют в процедуре принятий решений по этому поводу — министерства внутренних дел, Агентства национальной безопасности, министерства обороны и МИД Сербии», — уточнил Ляйич.

Minval.az